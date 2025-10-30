Menu
Menu Busca quinta, 30 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por armazenar abuso sexual infantil em Três Lagoas

A prisão foi realizada durante uma operação da Polícia Federal

30 outubro 2025 - 14h41Brenda Assis
Polícia Federal apreendeu vários materiaisPolícia Federal apreendeu vários materiais   (Divulgação/PF)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante Operação Escudo de São Miguel I, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (30) com o objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos em abuso sexual de crianças e adolescentes praticado pela internet.

Conforme as informações policiais, a ação aconteceu na cidade de Três Lagoas, onde os agentes federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo de Garantias da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande.

Durante a ação, o homem foi preso em flagrante por armazenar imagens de abuso sexual infantojuvenil em dispositivos eletrônicos, que foram apreendidos e serão submetidos à perícia.

A Polícia Federal alerta que, embora a legislação brasileira ainda utilize o termo “pornografia infantojuvenil”, a nomenclatura mais adequada é abuso sexual de crianças e adolescentes, refletindo a gravidade e a violência desses crimes.

Em paralelo, a corporação reforça a importância da atenção de pais e responsáveis. Segundo orientações da PF, é fundamental monitorar o uso de redes sociais, aplicativos e jogos, conversar abertamente sobre os riscos do mundo virtual e observar mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco, como isolamento ou segredo em relação ao uso de celulares e computadores.

A PF reforça que prevenção e orientação são as formas mais eficazes de proteger crianças e adolescentes, e que a informação é uma ferramenta essencial para salvar vidas e evitar abusos.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Três são presos por vender papel furtado da prefeitura em Corumbá
Polícia
Três são presos por vender papel furtado da prefeitura em Corumbá
Ônibus de Campo Grande
Polícia
Passageira é agredida por casal que pedia dinheiro dentro de ônibus em Campo Grande
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motociclista e criança ficam feridos após colisão com caminhonete em São Gabriel do Oeste
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Colegas de trabalho brigam por fofoca e trocam socos em shopping de Campo Grande
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Carne foi furtada pelo homem
Polícia
Era para o churrasco? Homem furta duas peças de fraldinha, mas é preso na Capital
Pedestre estava caído no acostamento da rodovia
Polícia
Pedestre morre após ser atropelado na MS-480, entre MS e São Paulo
Falsa 'garota do job' tenta usar nome de facção para extorquir campo-grandense
Polícia
Falsa 'garota do job' tenta usar nome de facção para extorquir campo-grandense
Caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia
Polícia
Devendo agiota, mulher tem casa atingida por 10 disparos em Sidrolândia
Operação aconteceu em Três Lagoas
Polícia
PF volta a caçar abusadores de menores na internet em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima