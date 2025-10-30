Homem é preso por armazenar abuso sexual infantil em Três Lagoas

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante Operação Escudo de São Miguel I, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (30) com o objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos em abuso sexual de crianças e adolescentes praticado pela internet.

Conforme as informações policiais, a ação aconteceu na cidade de Três Lagoas, onde os agentes federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo de Garantias da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande.

Durante a ação, o homem foi preso em flagrante por armazenar imagens de abuso sexual infantojuvenil em dispositivos eletrônicos, que foram apreendidos e serão submetidos à perícia.

A Polícia Federal alerta que, embora a legislação brasileira ainda utilize o termo “pornografia infantojuvenil”, a nomenclatura mais adequada é abuso sexual de crianças e adolescentes, refletindo a gravidade e a violência desses crimes.

Em paralelo, a corporação reforça a importância da atenção de pais e responsáveis. Segundo orientações da PF, é fundamental monitorar o uso de redes sociais, aplicativos e jogos, conversar abertamente sobre os riscos do mundo virtual e observar mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco, como isolamento ou segredo em relação ao uso de celulares e computadores.

A PF reforça que prevenção e orientação são as formas mais eficazes de proteger crianças e adolescentes, e que a informação é uma ferramenta essencial para salvar vidas e evitar abusos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também