Polícia

Homem é preso por armazenar pornografia infantil em Campo Grande

Ele era alvo da Operação Rede Limpa 18, deflagrada pela Polícia Federal

17 setembro 2025 - 16h51Brenda Assis
Imagem de agentes da Polícia Federal - Imagem de agentes da Polícia Federal -   (Foto: Divulgação/PF)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por posse de material de abuso sexual infantojuvenil em Campo Grande. Ele foi detido durante a Operação Rede Limpa 18, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (17), em Campo Grande.

Além de ser preso, ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão, onde foram recolhidos dispositivos eletrônicos relevantes para a investigação em curso, os quais serão encaminhados à perícia para a análise do material apreendido para apurar outros possíveis envolvidos.

Muito embora o termo "pornografia" ainda seja utilizado em nossa legislação (art. 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir "qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais", a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou mesmo "violência sexual de crianças e adolescentes", pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência inflingida nas vítimas desses crimes tão devastadores.

Energisa Michel Telo - Ago/set25

