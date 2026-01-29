Menu
Polícia

Homem é preso por arremessar objeto em bebê, agredir enteada e esposa em Dourados

Ele atacou as duas mulheres com socos, tapas e chutes, inclusive alguns dos golpes terem sido desferidos pelas costas

29 janeiro 2026 - 19h23Luiz Vinicius
Prisão aconteceu durante a quarta-feiraPrisão aconteceu durante a quarta-feira   (Divulgação/PCMS)

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso em flagrante durante a quarta-feira, dia 28, após arremessar um objeto contra uma bebê, de 1 ano, e agredir a enteada, de 16 anos, e a esposa na Aldeia Bororó, em Dourados.

Ele atacou as duas mulheres com socos, tapas e chutes, inclusive alguns dos golpes terem sido desferidos pelas costas. O agressor foi contido por membros da comunidade.

Conforme relato da adolescente, o agressor chegou a se apossar de um objeto e lançar em sua direção ao filho da vítima, uma criança de apenas 1 ano de idade. Caso a adolescente não tivesse se colocado à frente, o objeto teria atingido diretamente a criança. Ao tentar proteger o filho, a jovem acabou sendo atingida, sofrendo lesões.

Diante da gravidade dos fatos, a liderança local interveio para conter o agressor e imediatamente manteve contato com a Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados. 

As investigadoras se deslocaram prontamente até a Aldeia Bororó, onde realizaram a captura do investigado, que foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante delito.

A autoridade policial responsável representou ainda pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da violência empregada e da necessidade de resguardar a integridade das vítimas.

