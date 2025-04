Homem é preso por arrombar casa para furtar botijão de gás e máquina de lavar

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por arrombar uma residência e furtar objetos, o caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (10), em Taquarussu.

Conforme as informações policiais, a vítima, de 60 anos, procurou a polícia após perceber que sua residência havia sido invadida e furtaram um botijão de gás e uma máquina de lavar roupas.

Equipes das Polícias Civil e Militar iniciaram diligências e conseguiram localizar o autor, que estava em posse de um dos itens subtraídos – o botijão de gás. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Considerando o extenso histórico criminal do indivíduo, incluindo uma ação penal em curso por crime contra a vida, a autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

As investigações continuam com o objetivo de localizar o restante dos objetos furtados. O inquérito deve ser concluído no prazo de 10 dias.

