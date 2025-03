Homem é preso por atear fogo no próprio pai, de 79 anos, em Naviraí

Um homem, de 53 anos, foi preso por atear fogo no próprio pai, de 79 anos, na cidade e Naviraí. O caso aconteceu na última quinta-feira (6), mas foi amplamente divulgado apenas no domingo (9).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Tá Na Mídia Naviraí, a equipe da Polícia Militar foi acionada durante a tarde para comparecer ao Hospital Municipal da cidade. Já no local, foram informados pela filha da vítima, que o idoso teria dado entrada no atendimento em estado grave.

A mulher ainda relatou que seu irmão era o autor do crime, e que sua mãe de 73 anos teria ficado em casa com a vítima. Com a informação, os militares se deslocaram rapidamente até a residência da família, onde encontraram o imóvel pegando fogo com a idosa tentando apagar as chamas com uma mangueira.

Ela também gritou aos policiais que seu filho estava na cozinha da casa, ainda em chamas. A equipe então adentrou o local e encontraram o autor caído inconsciente no chão, os militares o arrastaram para fora e o encaminharam junto com sua mãe, ao Hospital Municipal.

O Corpo de Bombeiros foi então acionado para controlar o fogo, que já havia atingido toda a residência. Durante o deslocamento para o hospital, o homem acordou e relatou não se lembrar de nada.

Após atendimento, o homem foi encaminhado a 1ª Delegacia de Naviraí onde foi autuado em flagrante por incêndio, tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal. Devido a gravidade dos ferimentos, o idoso precisou ser encaminhado para Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também