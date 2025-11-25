Homem é preso por bater na esposa com a filha de 10 meses no colo em Corumbá

Homem, ainda não identificado, foi preso nesta segunda-feira (24) em Corumbá após agredir, ameaçar e manter a companheira em cárcere privado. O caso aconteceu no dia 2 de novembro, enquanto ela segurava a filha de 10 meses no colo.

Conforme as informações policiais, a mulher estava em casa quando foi surpreendida pelo companheiro, sendo atacada com chutes, tapas e socos. Além disso, o homem arremessou um para-brisa de carro e um banco de madeira contra a vítima.

Durante a confusão, o homem impediu a mulher de sair da residência ao esconder a chave da porta, além de ameaçá-la com uma faca.

Após conseguir fugir, ela procurou a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde denunciou o caso. Diante da gravidade do caso, a delegada responsável solicitou a prisão preventiva do investigado. A Justiça autorizou a medida, e a equipe policial cumpriu o mandado, formalizando a captura do suspeito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também