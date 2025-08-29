Menu
Homem é preso por bater na esposa e atear fogo em casa em Três Lagoas

O caso foi investigado pela DAM

29 agosto 2025 - 15h24Brenda Assis
Caso foi registrado na Dam de Três LagoasCaso foi registrado na Dam de Três Lagoas   (Rádio Caçula)

Homem, de 41 anos, foi preso por agredir a companheira, de 41 anos, e atear fogo no imóvel do casal. O caso aconteceu em Três Lagoas e foi investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Conforme as informações policiais, a vítima procurou as autoridades dizendo que havia sido agredida pelo suspeito. Além disso, teve a casa completamente destruída pelo fogo ateado por ele.

Com base nas informações, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender o agressor. Depois de ser detido, ele foi encaminhado para a DAM para as providências cabíveis.

A prisão foi realizada como parte da Operação Shamar, que visa combater a violência doméstica.

