Homem é preso por bater na ex e descumprir medida protetiva de urgência

Homem, de 26 anos, foi preso por descumprir medida protetiva de urgência e agredir a ex-esposa na cidade de Ivinhema.

Conforme as informações policiais, no dia 26 de abril a vítima procurou a delegacia de polícia narrando que teria sido agredida pelo se ex-marido. Na mesma oportunidade, apresentou a medida protetiva que estava em vigor, que determinava o afastamento do agressor da ofendida. Ainda, pelo que se apurou, os laudos periciais apontaram que as lesões eram compatíveis com a versão apresentada pela vítima.

Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário de Ivinhema. De posse do mandado de prisão, investigadores da Seção de Investigações Gerais realizaram inúmeras diligências, mas o suspeito não tinha sido capturado e estava em local incerto.

Na última quinta-feira (2), após o investigado tentar invadir a casa de sua ex-esposa novamente e fugir do local, os policiais conseguiram capturar o suspeito no momento em que já se evadia pelas ruas de Ivinhema. O suspeito será interrogado acerca dos fatos e posteriormente encaminhado ao presídio local.

