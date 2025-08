Homem é preso por causar confusão e briga familiar em Dourados

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após uma briga familiar ocorrida na manhã desta quinta-feira (31), no Bairro Laranja Doce, em Dourados.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de descumprimento de medida protetiva. Porém, ao chegar no endereço indicado, encontrou uma situação de perturbação do sossego.

Testemunhas contaram que o suspeito estava causando constantes transtornos à própria família, o que levou a mãe a se mudar para outra residência, no bairro Estrela Porã, na tentativa de se afastar do próprio filho.

Ainda assim, o homem segue proferindo ofensas às crianças da casa, fazendo ameaças, agredindo o irmão mais velho e apresentando outros comportamentos agressivos.

Durante o atendimento do caso, os policiais foram informados que as vítimas chegaram a solicitar uma medida protetiva de urgência conta o homem, mas ele rasgou o documento.

Fora os familiares, os vizinhos também relataram incômodo com a conduta do homem, que aparentava estar sob efeito de álcool no momento da abordagem. Por conta disso, ele foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso acabou sendo registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

