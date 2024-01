Homem é preso por chantagear e estuprar menino de 14 anos

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na noite de quarta-feira (3) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por chantagear e estuprar há pelo menos cinco meses um adolescente de 14 anos.

Segundo o portal de notícias Metrópoles, policiais observaram um veículo estacionado em uma região erma e escura durante um patrulhamento na área rural do local. Suspeitando do veículo, os polícias se aproximaram dele, momento em que o carro empreendeu fuga, dando início à uma perseguição.

O veículo foi interceptado pelos policiais, que no momento da abordagem constaram que o condutor do veículo estava com a genitália exposta, com o passageiro, um garoto de 14 anos, aparentando estar bastante nervoso.

À polícia, o adolescente contou que estava sendo forçado a manter relações sexuais com o condutor naquele momento, e que era vítima de chantagens e ameaças por parte do suspeito desde julho do ano passado. Ele era chantageado com a divulgação de imagens.

O suspeito foi encaminhado até a delegacia de polícia, onde foi autuado por estupro. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação do menor, que foi ouvido na delegacia e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

