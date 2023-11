Homem é preso por compartilhar e armazenar material de abuso sexual infanto-juvenil

Logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), deflagrou mais uma fase da operação Sentinela, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Campo Grande. No decorrer da manhã, um jovem de 20 anos foi preso por armazenar e compartilhar uma grande quantidade de material de abuso sexual infanto-juvenil.

Segundo as informações divulgadas pela polícia, durante a fase de levantamento, o Núcleo de Inteligência Policial (NIP/DEPCA) identificou uma residência no bairro Vila Marli, onde um homem de 20 anos armazenava e compartilhava grande quantidade de material de abuso sexual infanto-juvenil.

Nas buscas feitas na casa do rapaz, as equipes localizaram dois aparelhos celulares nos quais os investigadores constataram diversos arquivos armazenados, entre fotos e vídeos, com cenas de abuso sexual infanto-juvenil. Além disso, o autor carregava dois canivetes em sua mochila.

Diante dos fatos, a autoridade policial prendeu em flagrante o indivíduo pelo crime previsto no artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente), que prevê pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, se condenado.

