Homem é preso por compartilhar pornografia infantil

Um homem de 58 anos foi preso na última sexta-feira (30), por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Costa Rica, acusado de compartilhar conteúdo de pornografia infantil, inclusive imagens envolvendo um bebê.

A Polícia Civil chegou até o acusado, após receber denúncia de que o homem estava divulgando vídeos com pornografia infantil, em um grupo formado por pais de crianças de um estabelecimento educacional do município.

Com o intuito de averiguar a denúncia, os policiais encontraram no estabelecimento comercial em que o acusado trabalha, na Rua Tércio Teixeira Machado, CDs, DVDs e um celular com cenas fortes de sexo explícito e imagens de pedofilia envolvendo um bebê.

Além do material pornográfico os policiais apreenderam ainda um revólver e duas espingardas, e mais 88 munições.

O homem foi preso e autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e por divulgar material contendo cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança. Se condenado, o acusado pode pegar até 13 anos de prisão.

