Homem é preso por comprar moto por R$ 2 mil pelo Facebook em 2019

Diogo Amaral Da Gama, 22 anos, foi preso após ser pego pilotando uma moto roubada, ele diz ter comprado a moto por pouco mais de R$ 2 mil através do Facebook. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (23), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência estava sendo realizado o estágio supervisionados de sargentos da Polícia Militar (PM), quando alguns agentes perceberam que um motociclista tentou entrar de forma brusca em uma casa ao ver os policiais.

Os militares abordaram o motociclista e o identificaram como Diogo Amaral, ele confessou aos policiais ter comprado a motocicleta em 2019 por R$2.100,00 e disse que a negociação foi feita pelo Facebook sem a relação de nenhum trâmite documental necessário.

Ao checarem no sistema, os policiais constataram que a moto estava com pedido de busca no sistema policial. Com isso, Diogo foi preso por receptação e levado para a delegacia de Polícia Civil em Campo Grande.

