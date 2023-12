Homem é preso por dançar nu para crianças em Dourados

Polícia Ciúmes: Jovem de 20 anos é morto com tiro no peito em Maracaju

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem em visível estado de embriaguez, sem roupas. A residência do acusado não possui muros, nem portão. Os populares, que viam a cena, estavam ameaçando linchar o autor.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Miliar foi acionada por um vizinho que viu a cena, relatando que o homem estava em frente a sua casa, sem roupa e dançando para dois irmãos.

Homem, de 52 anos, foi preso por dançar nu para duas crianças, de 7 e 12 anos, durante a noite de sexta-feira (22), no Bairro Parque Rincão I, localizado na cidade de Dourados.

