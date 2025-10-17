Homem é preso por divulgação de vídeo íntimo e perseguição contra a ex em Três Lagoas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, prendeu em flagrante na tarde desta quinta-feira (16), D.C.G., de 38 anos, pelos crimes de divulgação de conteúdo íntimo com fins de vingança (revenge porn), perseguição (stalking) e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A vítima, de 37 anos, compareceu à delegacia relatando que manteve um relacionamento de cerca de um ano com o autor e que estavam separados há mais de um mês. Na quarta-feira (15), ele teria divulgado um vídeo íntimo da vítima por meio de um perfil falso no Instagram, no qual adicionou amigos, familiares e até um ex-companheiro dela. O conteúdo foi publicado com montagens ofensivas e tom de humilhação, mesmo havendo medidas protetivas que proibiam qualquer forma de contato ou exposição.

Após diligências e investigação, a equipe policial localizou o autor e efetuou a prisão em flagrante. Durante o interrogatório, o homem confessou ter criado o perfil falso e realizado as postagens.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas orienta que vítimas de violência doméstica ou crimes contra a dignidade da mulher procurem ajuda e denunciem.

