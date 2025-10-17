Menu
Menu Busca sexta, 17 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por divulgação de vídeo íntimo e perseguição contra a ex em Três Lagoas

Durante o interrogatório, o homem confessou ter criado o perfil falso para prejudicar a imagem da vítima

17 outubro 2025 - 13h52Sarah Chaves

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, prendeu em flagrante na tarde desta quinta-feira (16), D.C.G., de 38 anos, pelos crimes de divulgação de conteúdo íntimo com fins de vingança (revenge porn), perseguição (stalking) e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A vítima, de 37 anos, compareceu à delegacia relatando que manteve um relacionamento de cerca de um ano com o autor e que estavam separados há mais de um mês. Na quarta-feira (15), ele teria divulgado um vídeo íntimo da vítima por meio de um perfil falso no Instagram, no qual adicionou amigos, familiares e até um ex-companheiro dela. O conteúdo foi publicado com montagens ofensivas e tom de humilhação, mesmo havendo medidas protetivas que proibiam qualquer forma de contato ou exposição.

Após diligências e investigação, a equipe policial localizou o autor e efetuou a prisão em flagrante. Durante o interrogatório, o homem confessou ter criado o perfil falso e realizado as postagens.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas orienta que vítimas de violência doméstica ou crimes contra a dignidade da mulher procurem ajuda e denunciem.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é preso por receptação após comprar produtos furtados em Campo Grande
Polícia
Homem é preso por receptação após comprar produtos furtados em Campo Grande
Depac Dourados
Polícia
Mesmo sendo espancado durante briga, homem é preso pela Polícia Militar em Dourados
Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá
Polícia
Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá
Homem é encontrado morto e algemado na fronteira
Polícia
Homem é encontrado morto e algemado na fronteira
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem aceita transportar cocaína por R$ 1 mil e acaba preso pelo Choque
Imagem Ilustrativa
Polícia
Bebê morre no parto, família se revolta e funcionário de maternidade é agredido na Capital
Ciclista cai, passa mal e morre dias depois em Rio Brilhante
Polícia
Ciclista cai, passa mal e morre dias depois em Rio Brilhante
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é agredido e esfaqueado em briga no Centro de Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Idoso roubado e agredido por morador de rua morre em Campo Grande

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé