Homem é preso por divulgar pornografia infantil nas redes sociais em Corumbá

Homem, de 50 anos, foi preso por divulgar cenas de sexo e pornografia infantil na internet, em Corumbá. A prisão foi realizada durante a manhã dessa terça-feira (6).

Conforme as informações policiais, a prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), durante a Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O homem, morador do bairro Guarani, havia sido condenado pelo crime e estava com um mandado de prisão em aberto, sendo capturado hoje.

Depois de preso, ele foi levado para a delegacia da cidade, onde permanecerá a disposição das autoridades.

