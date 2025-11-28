Homem é preso por divulgar vídeo íntimo de ex em Corumbá

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um homem investigado por divulgar um vídeo íntimo de uma ex-companheira. O caso foi registrado pela polícia no começo deste ano.

Segundo a DAM, a vítima procurou a delegacia após descobrir que imagens de nudez dela haviam sido compartilhadas na internet pelo suspeito, com quem manteve um relacionamento amoroso no passado. Diante da denúncia, a polícia pediu ao Judiciário a expedição do mandado, que teve parecer favorável do Ministério Público e foi autorizado pelo juiz.

Durante o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que vão passar por perícia. O material deve ajudar a esclarecer as circunstâncias da divulgação e confirmar a autoria.

A polícia informou que não divulgará mais detalhes sobre o caso, que segue em investigação.

