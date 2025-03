Homem Ã© preso por dopar a filha de 14 anos com 'pÃ³ branco' antes de estupro na Capital

Um homem, de 43 anos, foi preso depois de dopar e estuprar a filha, de 14 anos, durante uma visita da adolescente em seu imóvel no último domingo (16), no Bairro Vila Silvia Regina, em Campo Grande. O caso está sendo investigado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um possível caso de estupro de vulnerável na UPA Moreninhas III. Ao chegar no local indicado, a médica e a enfermeira da unidade disseram ter atendido uma adolescente que estava dopada e com sangramento vaginal.

Para os policiais, a mãe da menor explicou que ela havia ido passar o dia com o pai, que mora na Vila Silvia Regina. Os dois tem um combinado de que a adolescente tem que voltar para casa às 17h, mas ela não retornou e nem atendia as tentativas de contado da genitora.

Em determinado momento, o homem passou a responder dizendo que a filha não iria retornar e começou a dispensar os motoristas de aplicativos chamados pela mãe da garota, pois a levaria embora apenas na segunda-feira (17).

Preocupada, ela foi até o endereço com o marido, solicitando o apoio da Polícia Militar. Durante conversa com o autor, ele chegou a afirmar que a filha não queria sair e que ficaria no imóvel para dormir.

Porém, instantes depois, ele entrou novamente e saiu carregando a menor nos braços, acompanhado de uma mulher. A adolescente apresentava sinais de sonolência, breves desmaios e rigidez nas pernas. Apenas quando chegou no UPA que a médica suspeitou que ela havia sido vítima de estupro.

Ao recobrar brevemente a consciência, a vítima contou que seu pai lhe ofereceu suco com bebidas alcoólicas. Além disso, fez ela ‘cheirar um pó branco’, pois caso não o obedecesse não voltaria mais para a casa da sua mãe. Depois disso, a menor adormeceu e ao acordar viu que suas roupas estavam do avesso enquanto ela estava presa em um cômodo do imóvel sozinha.

Ela lembra ainda de só ter conseguido sair do local porque foi buscada pela mãe. Diante de toda a situação, o suspeito foi preso em flagrante e levado para a DEPCA, onde o caso foi registrado como estupro de vulnerável.

