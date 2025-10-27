Homem é preso por esfaquear a esposa grávida em Ladário

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta segunda-feira (27), após esfaquear a esposa grávida de 3 meses. O caso aconteceu no dia 19 de outubro, em Ladário, região do Pantanal.

Conforme as informações policiais, a vítima contou que brigas no relacionamento são constantes por conta do histórico de ciúmes e agressividade do autor, que se intensifica com o consumo de álcool.

No dia dos fatos, a vítima tentou se afastar por medo e acabou sendo alcançada por ele. Ao agarrar a companheira, o suspeito desferiu arranhões, tentou enforcar a mulher e a golpeou com uma facada nas costas. Além disso, o homem desferiu um chute na região abdominal da jovem.

Diante da gravidade e do risco à vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, deferida pelo Poder Judiciário e cumprida hoje.

Em interrogatório, o autor confessou a prática das agressões. O investigado permanece à disposição da Justiça.

