Homem é preso por esfaquear e roubar idoso de 83 anos em Rio Verde

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por ser suspeito de esfaquear e roubar um idoso de 83 anos na tarde da última quarta-feira (23), no Bairro Vila Nova, em Rio Verde de Mato Grosso - a 610 km de Campo Grande.

Segundo o Polícia Civil, por volta das 13h10, a polícia soube de um idoso ferido no pescoço por uma faca, quando o suspeito tentou roubar a sua casa.

No local, os policiais conversaram com o neto da vítima, e ele relatou que foi chamado pelo avô, encontrou-o ensanguentado e acionou o SAMU. Já a vítima contou que foi atacada por um homem conhecido, que também teria roubado um revólver calibre .38 da residência.

Diante das informações, foram iniciadas diligências na região. O suspeito foi identificado e localizado no mesmo bairro.

Durante a revista pessoal, foram observadas manchas vermelhas, semelhantes a sangue, em suas mãos e roupas. Mas o suspeito negou envolvimento nas agressões, e confirmou apenas ter vendido a arma roubada da vítima para um terceiro pelo valor de R$ 2,5 mil.

A arma foi encontrada e o comprador foi indiciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também