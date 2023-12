Homem é preso por espancar e manter as enteadas presas em fazenda de MS

Durante o final de semana, um homem de 27 anos, foi preso por manter a companheira e as filhas dela, de 9 e 13 anos, presas em uma fazenda na região do Distrito de Bela Alvorada, localizado na cidade de Paraíso das Águas. Elas eram vítimas de violência doméstica e cárcere privado.

Conforme as informações policiais, o autor mora com a companheira, de 30 anos, e as duas filhas dela, que vinham sendo agredidas fisicamente e mantidas em cárcere privado.

Assim que chegaram na casa, os investigadores fizeram contato com a mãe da adolescente e da criança, que negou as agressões e o cárcere, no entanto, demonstrou bastante nervosismo.

Já na delegacia, em depoimento, ela relatou que tanto ela quanto as filhas eram ameaçadas, agredidas e mantidas em cárcere privado.

Em pesquisa nos sistemas policiais, foi contatado também que o homem possuía mandado de prisão em aberto da comarca de Mineiros (GO), por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o que foi devidamente cumprido.

Deixe seu Comentário

Leia Também