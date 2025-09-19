Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por estuprar a enteada de 10 anos em Iguatemi

O caso foi denunciado por familiares da menor

19 setembro 2025 - 14h24Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de IguatemiDelegacia de Polícia Civil de Iguatemi   (Divulgação/PCMS)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta sexta-feira (19) pelo crime de estupro de vulnerável, cometido em 2018 contra sua enteada, que na época tinha 10 anos de idade, em Iguatemi.

Conforme as informações policiais, as investigações começaram em agosto de 2018, quando o autor dos fatos foi denunciado por familiares da vítima sobre possíveis abusos praticados em desfavor de sua enteada, que a época dos fatos contava com 12 anos de idade, sendo abusada sexualmente desde os 10 anos.

Após instrução e encerramento do procedimento policial, a Autoridade Policial responsável representou pela Prisão Temporária do suspeito que não foi encontrado desde então, evadindo-se da cidade de Iguatemi.

Esta semana, a Delegacia de Iguatemi foi informada que o autor estaria novamente residindo na cidade, sendo iniciadas diligências a fim de realizar sua localização e cumprimento do Mandado de Prisão.

Durante esta manhã o autor foi encontrado, sendo realizada a sua prisão e conduzido a Delegacia de Polícia de Iguatemi para providências cabíveis, estando à disposição do Poder Judiciário local.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A cena foi filmada por moradores da região
Polícia
JD1TV: Guardas da GCM são flagrados jogando bola com crianças em Campo Grande
Jovem é socorrido em estado grave ao ser baleado na 'casa das primas' da Vila Carvalho
Polícia
Jovem é socorrido em estado grave ao ser baleado na 'casa das primas' da Vila Carvalho
Imagem ilustrativa
Polícia
Bebê morre após médico sumir e demorar para realizar o parto em Bonito
Larissa Graziele era natural de Rio Verde
Polícia
Jovem de 19 anos morre na Santa Casa após sofrer acidente de moto em Rio Verde
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Homem é condenado a 25 anos de prisão por estuprar a sobrinha em Naviraí
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Homem é julgado pelo Tribunal do Júri por matar amigo a facadas em Campo Grande
A vítima foi encontrada na manhã de hoje
Polícia
Idoso morre afogado ao cair tentando pegar água em córrego de Coxim
Mulher coloca fogo em casa, mata mãe e confessa crime: "Jesus mandou"
Polícia
Mulher coloca fogo em casa, mata mãe e confessa crime: "Jesus mandou"
Condenado a 21 anos de prisão por estupro em SP é preso em Dourados
Polícia
Condenado a 21 anos de prisão por estupro em SP é preso em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é brutalmente espancado ao se meter em briga de casal em Angélica

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão