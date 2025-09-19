Homem é preso por estuprar a enteada de 10 anos em Iguatemi

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta sexta-feira (19) pelo crime de estupro de vulnerável, cometido em 2018 contra sua enteada, que na época tinha 10 anos de idade, em Iguatemi.

Conforme as informações policiais, as investigações começaram em agosto de 2018, quando o autor dos fatos foi denunciado por familiares da vítima sobre possíveis abusos praticados em desfavor de sua enteada, que a época dos fatos contava com 12 anos de idade, sendo abusada sexualmente desde os 10 anos.

Após instrução e encerramento do procedimento policial, a Autoridade Policial responsável representou pela Prisão Temporária do suspeito que não foi encontrado desde então, evadindo-se da cidade de Iguatemi.

Esta semana, a Delegacia de Iguatemi foi informada que o autor estaria novamente residindo na cidade, sendo iniciadas diligências a fim de realizar sua localização e cumprimento do Mandado de Prisão.

Durante esta manhã o autor foi encontrado, sendo realizada a sua prisão e conduzido a Delegacia de Polícia de Iguatemi para providências cabíveis, estando à disposição do Poder Judiciário local.

