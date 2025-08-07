Menu
Polícia

Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos em Coxim

A genitora da menor também foi detida por coagir a vítima e fornecer bebidas alcoólicas no dia do crime

07 agosto 2025 - 19h24Brenda Assis

Homem, de 30 anos, foi preso por estuprar a enteada, de 14 anos, durante a noite de quarta-feira (6), na cidade de Coxim. A genitora da menor também foi detida, pois forneceu bebidas alcoólicas para a filha e por coagi-la após a prisão do companheiro.

Conforme as informações policiais, uma denúncia anônima fez as autoridades terem conhecimento do crime. Por conta disso, com o apoio do Conselho Tutelar, as equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) foram até a casa da vítima para apurar o caso.

A vítima foi conduzida para a Delegacia, onde passou por escuta especializada e confirmou a denúncia anônima. Ela foi encaminhada para perícia médica e ao hospital para atendimento médico.

Por conta disso, o suspeito foi preso em flagrante. Após a prisão do padrasto, a mãe, de 36 anos de idade, passou a coagir a adolescente e a pessoa que fez a denúncia, sendo presa em flagrante.

Além disso, foi apurado que a genitora forneceu cachaça para a adolescente na noite do crime. Motivo pelo qual o estupro foi tipificado como sendo de vulnerável.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

