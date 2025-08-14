Homem é preso por estuprar enteada de 9 anos em Campo Grande

Homem, de 42 anos, foi preso após estuprar sua enteada em Campo Grande. A criança, de apenas 9 anos, foi submetida a diversos abusos sexuais praticados sistematicamente pelo padrasto durante o período de 2 anos, desde os 7 anos de idade.

Conforme as informações policiais, a investigação teve início após a realização de depoimento especial da vítima, procedimento que revelou a gravidade dos fatos. O relato da menor impactou profundamente até mesmo os profissionais mais experientes no atendimento a casos dessa natureza.

A vítima inicialmente confidenciou os abusos ao irmão, também menor de idade, que comunicou os fatos à genitora. A mãe das crianças, que mantinha relacionamento com o suspeito há quatro anos, tentou confrontá-lo sobre as denúncias. Diante da abordagem, o homem evadiu-se sem deixar informações sobre seu paradeiro.

Imediatamente após tomar conhecimento dos fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do investigado. Equipes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da DEPCA empreenderam diligências por diversos dias na tentativa de localizar e capturar o suspeito.

Na data de hoje, o homem foi localizado e preso no Bairro Moreninhas III, em Campo Grande. Durante o interrogatório policial, o investigado optou por permanecer em silêncio, não apresentando sua versão dos fatos.

O suspeito já tem histórico de violência sexual e doméstica contra a mulher. Em março deste ano, foi preso em flagrante pela prática de importunação sexual contra uma mulher durante a prestação de serviços em sua residência. A vítima conseguiu solicitar ajuda, possibilitando a prisão imediata.

O investigado também possui registros por violência doméstica e familiar contra ex-companheira, incluindo descumprimento de medidas protetivas de urgência, evidenciando personalidade voltada para a prática de delitos em contexto de violência de gênero.

