Homem é preso por estuprar a enteada e as sobrinhas de 11 e 12 anos em MS

Homem, de 39 anos, foi preso por abusar sexualmente, por reiteradas vezes, de três meninas (sua enteada e duas sobrinhas), que possuem entre 11 e 12 anos de idade e moraram junto com ele na cidade de Guia Lopes Da Laguna.

Conforme as informações policiais, os crimes aconteciam há pelo menos quatro anos e vieram à tona quando uma das vítimas rompeu o silêncio, contando para um familiar o que vinha acontecendo dentro da casa quando outros adultos não estavam presentes.

Ainda segundo a apuração, os abusos também aconteciam quando as meninas dormiam. As adolescentes acordavam assustadas e o autor voltava para o seu quarto. Depois de algum tempo, ele também passou a praticar os crimes com elas acordadas e elas não contavam por medo do abusador.

As três vítimas passaram por Escuta Especializada com uma equipe psicossocial da Polícia Civil e, após a colheita de demais depoimentos no curso da investigação, a autoridade policial de Guia Lopes da Laguna, Delegado Gustavo Detomi, representou pela Prisão Preventiva do homem. O pedido teve parecer favorável do Ministério Público e foi deferido pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jardim.

Ele foi preso nesta quarta-feira (22), e encaminhado à sede da Polícia Penal em Jardim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

