Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por estuprar enteada de 10 anos em Três Lagoas

Além disso, o autor teria exibido cenas de sexo explícito para a vítima, pedindo para que ela agisse como as atrizes dos filmes

21 outubro 2025 - 17h51Brenda Assis     atualizado em 21/10/2025 às 17h52
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três LagoasDelegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas   (RCN 67)

Homem, de 51 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (21), por estuprar a enteada de 10 anos na cidade de Três Lagoas. Ele ainda fez o aliciamento da menor fazendo-a assistir pornografia e com base em ameaças.

Conforme as informações policiais, o crime aconteceu em 2020, quando ela foi estuprada por quatro meses. Na época dos fatos, a mãe da menina percebeu que ela estava apresentando comportamento estranho e a questionou, vindo ela a relatar todos os atos que vinham sendo praticados por seu padrasto, como tentativas de penetração e outros atos libidinosos diversos de conjunção carnal.

Além disso, o autor teria exibido cenas de sexo explícito para a vítima, pedindo para que ela agisse como as atrizes dos filmes. Ainda conforme a criança, o homem a ameaçava dizendo que se ela revelasse a alguém os atos praticados, ele seria preso e ela iria morar em um orfanato.

O caso foi registrado junto à Polícia Civil e após as devidas investigações, foi encaminhado ao Ministério Público que o denunciou, para que ele fosse processado pelos crimes de estupro de vulnerável, aliciamento sexual de criança mediante acesso a cenas de conteúdo pornográfico e ameaça, no entanto, ele fugiu e até o momento não havia sido encontrado.

Diante da fuga, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do autor, sendo a medida cautelar decretada judicialmente. Com o mandado de prisão em mãos, os policiais civis iniciaram buscas e conseguiram localizar o indivíduo, que foi capturado e conduzido para a delegacia e posteriormente ao sistema prisional.

 

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Dourados
Polícia
Casal é agredido após ter carro atingido por outro em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Fetiche? Policial chega bêbado em delegacia e obriga presos a fazer s3x0 com ele nas celas
Ilustrativa
Polícia
Homem engasga com osso de galinha e precisa ser socorrido em fazenda do Pantanal
O confronto aconteceu com as equipes do DOF
Polícia
AGORA: Bandido peita polícia e morre durante confronto em Dourados
AGORA: Caminhoneiro morre ao ser atropelado pelo próprio veículo no Pioneiros
Polícia
AGORA: Caminhoneiro morre ao ser atropelado pelo próprio veículo no Pioneiros
O crime aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Mulher é asfixiada até a morte pela esposa durante briga em Três Lagoas
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem invade casa e bate na ex-mulher grávida em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Bebê de 1 ano é internado e fica 'chapado' após comer brigadeiro com maconha em MS
JD1TV: Homem é morto a tiros em lava-jato da fronteira
Polícia
JD1TV: Homem é morto a tiros em lava-jato da fronteira
JD1TV: Com criança na garupa, motociclista invade preferencial e sofre acidente no Aero Rancho
Polícia
JD1TV: Com criança na garupa, motociclista invade preferencial e sofre acidente no Aero Rancho

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar