Homem é preso por estuprar enteada de 10 anos em Três Lagoas

Homem, de 51 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (21), por estuprar a enteada de 10 anos na cidade de Três Lagoas. Ele ainda fez o aliciamento da menor fazendo-a assistir pornografia e com base em ameaças.

Conforme as informações policiais, o crime aconteceu em 2020, quando ela foi estuprada por quatro meses. Na época dos fatos, a mãe da menina percebeu que ela estava apresentando comportamento estranho e a questionou, vindo ela a relatar todos os atos que vinham sendo praticados por seu padrasto, como tentativas de penetração e outros atos libidinosos diversos de conjunção carnal.

Além disso, o autor teria exibido cenas de sexo explícito para a vítima, pedindo para que ela agisse como as atrizes dos filmes. Ainda conforme a criança, o homem a ameaçava dizendo que se ela revelasse a alguém os atos praticados, ele seria preso e ela iria morar em um orfanato.

O caso foi registrado junto à Polícia Civil e após as devidas investigações, foi encaminhado ao Ministério Público que o denunciou, para que ele fosse processado pelos crimes de estupro de vulnerável, aliciamento sexual de criança mediante acesso a cenas de conteúdo pornográfico e ameaça, no entanto, ele fugiu e até o momento não havia sido encontrado.

Diante da fuga, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do autor, sendo a medida cautelar decretada judicialmente. Com o mandado de prisão em mãos, os policiais civis iniciaram buscas e conseguiram localizar o indivíduo, que foi capturado e conduzido para a delegacia e posteriormente ao sistema prisional.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também