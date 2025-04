Homem é preso por estuprar adolescente de 14 anos no Distrito de Amandina

Um homem, de 28 anos, foi preso durante a tarde de quarta-feira (9), após estuprar uma adolescente de 14 anos, no Distrito de Amandina, em Ivinhema.

Conforme as informações policiais, durante a noite do dia 25 de março deste ano, a menor ia para a casa da avó de bicicleta quando foi abordada pelo autor próximo a um terreno baldio.

O homem então atacou a vítima e a jogou no solo com força, cometendo o crime na sequência.

Após o estupro, a adolescente procurou por socorro, sendo encaminhada para exames médicos e periciais, que confirmaram o abuso.

O autor, morador do mesmo Distrito onde a vítima reside com seus familiares, foi reconhecido pela menor. Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, que foi devidamente cumprida pela Polícia Civil.

O autor foi conduzido para a Delegacia de Ivinhema e posteriormente será transferido para o sistema prisional.

