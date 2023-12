Homem é preso por estuprar criança de 6 anos em Coxim

Homem, de 48 anos, foi preso por suspeita de estuprar uma menina, de apenas 6 anos, na cidade de Coxim. Ele teria ainda abusado de uma adolescente de 15 anos, e outra jovem, que seriam irmãs da criança.

Conforme as informações policiais, o crime contra a pequena teria acontecido no começo de novembro desse ano. Em escuta especializada, foi descoberto que ele tinha cometido o crime contra as irmãs mais velhas da criança.

Imediatamente a vítima mais nova passou por exame de corpo de delito que constatou o crime. A criança confirmou que o suspeito seria o autor.

Com isso, foi representada por sua prisão preventiva e indivíduo foi preso no Distrito de Silviolândia, em Coxim.

Ainda segundo as informações policiais, o autor já havia sido acusado de ter abusado sexualmente de outra irmã mais velha das vítimas em 2014, porém o procedimento acabou sendo arquivado na época, por falta de provas. Consta que ele teria mantido um relacionamento com a mãe das meninas, sendo seu ex-padrasto.

