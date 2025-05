Homem é preso por estuprar criança de 9 anos em Maracaju

Um homem, de 45 anos, foi preso após estuprar uma criança de 9 anos em Maracaju. A prisão foi realizada durante a manhã desta segunda-feira (19), no bairro Monte Verde, em Maracaju.

Conforme as informações policiais, a prisão foi feita pela DEPAC (Delegacia Especializada de Proteção à Criança), pois ele é investigado por abusar sexualmente de uma criança de 9 anos, estando foragido desde então.

Assim como as outras prisões realizadas pela DEPCA durante o mês de maio, essa faz parte da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

