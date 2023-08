Homem é preso por estuprar e ameaçar matar a enteada em Coxim

Depois de denuncias apontando que uma mulher estaria sendo vítima de estupro por um ex-padrasto e vivendo sob ameaças de morte, dela e dos filhos, as equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim prenderam o suspeito durante a segunda-feira (14).

Conforme as informações policiais, durante as investigações foi descoberto que o autor já possuía um mandado de prisão oriundo de Primavera do Leste/MT, de estupro de vulnerável, contra a mesma vítima.

Apesar das diversas diligências que estavam sendo feitas, as equipes policiais não estariam conseguindo localizar o homem. No entanto, na tarde de segunda, ele foi encontrado em uma área rural de Coxim, na região de Nova Campina.

Já com o novo mandado de prisão aberto, ele foi detido, e segue a disposição da justiça.

