Homem é preso por estuprar e engravidar criança de 11 anos em Ivinhema

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta sexta-feira (1°) pela prática do crime de estupro de vulnerável na cidade de Ivinhema.

Conforme as informações policiais, o crime teria ocorrido em setembro de 2020, quando o suspeito praticou o ato libidinoso contra uma criança de 11 anos, em uma propriedade rural da cidade.

Por conta do estupro, a menina acabou engravidando, mas sofreu um aborto espontâneo posteriormente. Na época, os fatos chegaram ao conhecimento policial e foram apurados pela polícia civil de Ivinhema.

Posteriormente à conclusão do inquérito policial, o homem foi processado criminalmente e condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ivinhema a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Expedido o mandado prisional contra o autor do crime, a equipe do SIG efetuou a prisão do homem que se encontra a disposição da justiça.

