Homem é preso por estuprar e chantagear vitímas para não divulgar vídeos íntimos

A Polícia Civil de Rio Brilhante, cumpriu mandado de prisão contra um homem suspeito de estuprar uma mulher no último final de semana. Conforme a investigação, ele é reincidente neste tipo de crime, sendo que, desta vez, também a extorquiu e exigiu dinheiro para não divulgar supostos vídeos íntimos da vítima com o companheiro.

Segundo informações do G1, durante as investigações, a polícia descobriu que o homem gravou os vídeos de forma clandestina, enquanto a vítima se relacionava com o companheiro dentro de um carro, em via pública. Além disso, a polícia diz que ele se aproveitava de casais que se relacionavam desta forma, sendo que os "abordava de forma violenta", afirmando estar em posse dos vídeos e exigindo dinheiro para não divulgá-los.

A polícia também já identificou ao menos outras duas vítimas de extorsão e apura a possibilidade de mais pessoas terem sido vítimas, orientando a procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência, garantindo o sigilo total e descrição na apuração dos fatos.

O homem deve ser indiciado por estupro, com pena que varia de 8 a 15 ans de reclusão, além da extorsão.

Deixe seu Comentário

Leia Também