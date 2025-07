Homem é preso por estuprar ex-namorada grávida de sete meses em Dourados

Homem, de 34 anos, foi preso por estuprar a ex-namorada, de 22 anos, que está grávida de sete meses. A prisão foi realizada na sexta-feira (18), mas divulgada apenas nesta segunda-feira (21), pelas equipes policiais de Dourados

Conforme as informações policiais, a vítima procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) visivelmente abalada, contando que foi forçada a manter relações sexuais com o ex-companheiro, pai do bebê que está esperando.

Diante do relato, as equipes realizaram diligências até que conseguiram identificar a prender o suspeito.

Durante os procedimentos, o vestido que a vítima usava no momento do crime, contendo vestígios de sêmen, foi apreendido pelas autoridades policiais. A roupa será encaminhada para a perícia técnico-científica, para reforçar os indícios da materialidade delitiva.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

