Homem é preso por estuprar sobrinha de dois anos

Um homem de 51 anos foi preso por estupro de vulnerável, na madrugada do último sábado (23), em Aquidauana. A vítima tem dois anos e é sobrinha do suspeito.

Segundo informações do site JNE Diário, o crime aconteceu na última quinta-feira (21), mas foi descoberto no dia seguinte pelas cuidadoras da creche, que notaram as partes intimas da criança inchada e bem machucada. A escola entrou em contato com a mãe e encaminharam a responsável e vítima para delegacia de Polícia Civil para denunciar o abuso.

A mãe da criança relatou que tinha deixado a filha na casa de um parente, onde mora o suspeito de cometer o estupro. O homem teria se prontificado a ficar com criança, enquanto a responsável precisou sair para um compromisso.

A menina passou por exames de corpo de delito, onde foram constatados ferimentos que confirmam o abuso. O homem estava planejando fugir para São Paulo, após saber que o estupro foi descoberto, mas foi preso na madrugado do último sábado quando retornava para casa. A Força Tática encaminhou o acusado a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde segue preso.

