Homem é preso por estuprar uma criança de 12 anos em Corumbá

Homem de 19 anos foi preso na manhã desta terça-feira (16) em uma operação conjunta entre a Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) e a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá.

Conforme as informações policiais, a ação de busca e apreensão foi cumprida com base em um mandado judicial, decorrente de investigações da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso de Corumbá pela prática do crime de estupro de vulnerável, crime previsto no Artigo 217-A do Código Penal.

As investigações apontaram que o fato teria ocorrido em dezembro de 2023, quando uma criança de 12 anos teria sido abusada pelo homem em uma área da zona rural do município.

As investigações foram iniciadas após registro de ocorrência feito pela mãe da jovem, que relatou a violência sexual. O autor foi localizado e conduzido, onde ficará em regime de internação, conforme determinação legal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também