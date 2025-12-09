Menu
Polícia

Homem é preso por estupro em Iguatemi

O crime teria ocorrido em 2024, na cidade de Tacuru

09 dezembro 2025 - 18h24Brenda Assis
Homem de 52 anos foi preso nesta terça-feira (9) pelo crime de Estupro de Vulnerável praticado na cidade de Tacuru, em 2024. Ele estava escondido na cidade de Iguatemi.

Conforme as informações policiais, o mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário de Iguatemi e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi para cumprimento.

Após serviço de inteligência realizado pela equipe de policiais civis da unidade policial, o conduzido foi encontrado em uma residência, sendo efetuado o cumprimento do mandado e encaminhado a unidade policial para providências cabíveis.

O preso encontra-se a disposição do Poder Judiciário local.

