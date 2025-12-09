Homem é preso por estupro em Iguatemi

Homem de 52 anos foi preso nesta terça-feira (9) pelo crime de Estupro de Vulnerável praticado na cidade de Tacuru, em 2024. Ele estava escondido na cidade de Iguatemi.
Conforme as informações policiais, o mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário de Iguatemi e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi para cumprimento.
Após serviço de inteligência realizado pela equipe de policiais civis da unidade policial, o conduzido foi encontrado em uma residência, sendo efetuado o cumprimento do mandado e encaminhado a unidade policial para providências cabíveis.
O preso encontra-se a disposição do Poder Judiciário local.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Família de "Peixão", líder do TCP, é interceptada pela PRF em rota para a Bolívia
Polícia
Motorista morre ao capotar carro durante acidente na MS-162
Polícia
Carro é apreendido com R$ 47,7 mil em produtos contrabandeados em Sidrolândia
Polícia
Idoso é atingido por líquido corrosivo no rosto ao mexer em bateria de caminhão em Corumbá
Polícia
Condenado por estuprar a enteada de 12 anos é preso em Corumbá
Polícia
Jovem envolvido em sequestro relâmpago de universitário é preso em Dourados
Polícia
Jovem de 19 anos é preso suspeito de envolvimento em homicídio em Brasilândia
Polícia
Homem assassinado em Dourados era natural de Maracaju e tinha 37 anos
Polícia
Corpo é encontrado estirado na MS-386, em Ponta Porã
Polícia