Homem é preso por exibir arma após não pagar espetinhos no Nova Lima

Homem, de 39 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta quinta-feira (22), após exibir um revólver e causar um prejuízo a um comércio por não pagar os espetinhos consumidos, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a situação começou quando o indivíduo foi cobrado pelo consumo, mas não queria realizar o pagamento, quando fez menção de sacar uma arma.

A Polícia Militar foi acionada por algumas pessoas e indicaram que o suspeito estava em um Hyundai HB20 estacionado. Os militares fizeram a abordagem e notaram que o suspeito estava em estado de embriaguez, por conta do forte odor etílico e olhos vermelhos. A arma citada estava no banco do veículo.

Questionado sobre o revólver, o homem disse que não tinha porte, nem registro e havia comprado de um desconhecido por R$ 6 mil.

Os policiais conversaram com funcionários do comércio e ambos decidiram não seguir adiante com a representação contra o suspeito. Assim, o indivíduo foi apenas autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

