Homem é preso por fazer ato obsceno para alunos em frente à escola de MS

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso depois por ato obsceno em frente a uma escola da cidade de Antônio João. O caso aconteceu durante a sexta-feira (10), enquanto ele estava perturbando algumas alunas.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela diretora da escola, pois ela havia visto um homem incomodando os alunos. Em seu relato, a mulher disse ainda que ele apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo.

A situação se agravou quando uma das alunas, que estava pelo local, contou que o homem havia feito comentários inapropriados para ela, além de gestos obscenos em direção à sua região íntima.

Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem do homem. Com ele, os militares encontraram uma faca de 15cm, além de uma garrafa de bebida alcoólica. Os militares realizaram a checagem do autor no sistema policial, não encontraram registros criminais anteriores em seu nome.

O autor foi preso, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

