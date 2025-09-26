Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por fugir e bater em PM's durante abordagem em Dourados

Ele chegou a ser perseguido antes de ser detido pelos policiais

26 setembro 2025 - 15h21Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso ao ser flagrado fazendo manobras perigosas e por tentar agredir policiais militares durante a abordagem na Avenida Marcelino Pires, região central de Dourados. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26).

Conforme as informações policiais, as equipes da Rádio Patrulha do 3º Batalhão da Polícia Militar estavam fazendo rondas pela região quando avistaram uma Volkswagen Saveiro zanzando pelo meio da rua.

Diante da situação, o condutor recebeu ordem de parada e fugiu para escapar da abordagem. Foi então realizado acompanhamento tático por algumas quadras até que o veículo fosse alcançado.

Durante a abordagem, o condutor resistiu de maneira agressiva, proferiu ofensas contra os policiais e chegou a agredi-los com cabeçadas e pontapés. 

O homem foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), enquanto o veículo foi removido ao pátio do Detran para os procedimentos legais.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia diz que trio paraguaio foi executado por dois pistoleiros
Polícia
Polícia diz que trio paraguaio foi executado por dois pistoleiros
ilustrativa
Polícia
Mulher é presa e adolescente apreendido por tentar furtar moto em Dourados
Local onde avião caiu
Polícia
Corpos de vítimas de acidente aéreo no Pantanal são levados para o IMOL de Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste
Polícia
Condenado a 14 anos de prisão por estupro é preso na zona rural de MS
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem 'mete a colher em briga de marido e mulher' e acaba esfaqueado em Rio Verde
Foto: PRF
Polícia
Acidente entre caminhões e carro deixa três mortos e um ferido na BR-116
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega mais um habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro por unanimidade
Operação aconteceu em cidades do Mato Grosso
Polícia
Com golpes até em Gabigol, grupo deixou rombo de R$ 250 mil em banco de Campo Grande
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Justiça
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Local onde aconteceu o incidente com a médica
Polícia
Médica é alvo de racismo de paciente na Capital: 'Estrangeira, pobre e pedindo esmola'

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante