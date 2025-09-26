Homem é preso por fugir e bater em PM's durante abordagem em Dourados

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso ao ser flagrado fazendo manobras perigosas e por tentar agredir policiais militares durante a abordagem na Avenida Marcelino Pires, região central de Dourados. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26).

Conforme as informações policiais, as equipes da Rádio Patrulha do 3º Batalhão da Polícia Militar estavam fazendo rondas pela região quando avistaram uma Volkswagen Saveiro zanzando pelo meio da rua.

Diante da situação, o condutor recebeu ordem de parada e fugiu para escapar da abordagem. Foi então realizado acompanhamento tático por algumas quadras até que o veículo fosse alcançado.

Durante a abordagem, o condutor resistiu de maneira agressiva, proferiu ofensas contra os policiais e chegou a agredi-los com cabeçadas e pontapés.

O homem foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), enquanto o veículo foi removido ao pátio do Detran para os procedimentos legais.

