Homem é preso por incendiar casa com três crianças dentro em MS

Homem, de 34 anos, foi preso nesta quinta-feira (2) por suspeita de ter incendiado uma residência com três crianças dentro, de 5, 6 e 10 anos de idade, em mais um episódio de violência contra sua convivente. Ele foi detido na zona rural de Sidrolândia. A ação foi conduzida pelo GARRAS (Delegacia de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

Conforme as informações policiais, o suspeito já havia tentado matar a mesma mulher em 2022. Desde 2019, a vítima registrou ao menos oito boletins de ocorrência contra o agressor, todos por lesão corporal e ameaça.

O histórico de violência do homem inclui ainda uma tentativa de homicídio contra um frequentador de bar, atacado com cinco facadas após, supostamente, beber um gole de cerveja de sua garrafa.

Após ser submetido a exame de corpo de delito, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), responsável pela condução das investigações.

