Homem é preso por invadir bar e furtar energético em Paranaíba

Homem de 40 anos foi preso momentos depois de furtar um bar localizado no Bairro Industrial de Lourdes, em Paranaíba. O caso aconteceu na quarta-feira (8).

Conforme as informações policiais, o crime aconteceu logo nas primeiras horas da manhã, quando o suspeito arrombou a grade de proteção do estabelecimento e subtraiu três fardos de energéticos.

A vítima, ao perceber o ocorrido, acionou a polícia e forneceu imagens das câmeras de segurança, que auxiliaram na identificação do autor. Após diligências, os policiais localizaram o suspeito, que confessou o furto e indicou onde parte da mercadoria estava escondida.

O homem detido havia saído do sistema prisional há pouco mais de dois meses, também por envolvimento em furtos na mesma cidade. Ele possui diversas passagens pelo mesmo tipo de crime, o que reforça o caráter reincidente da conduta.

O indivíduo permanece à disposição da Justiça, e as investigações continuam para identificar o paradeiro do restante dos objetos subtraídos e eventuais receptadores.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também