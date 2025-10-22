Homem é preso por invadir casa e estuprar jovem de 25 anos em Miranda

Homem de 46 anos foi preso por invadir uma casa e estuprar uma jovem, de 25 anos, durante a madrugada de terça-feira (21), no Bairro Vilas Boas, em Miranda. Ele foi detido na tarde do mesmo dia.

Conforme as informações policiais, divulgadas pela Delegacia de Polícia Civil de Miranda, a vítima contou eu estava dormindo quando foi surpreendida pelo suspeito dentro de casa. Na hora do crime, ele estava com o rosto coberto por uma camiseta branca e armado com uma faca.

Fazendo ameaças de morte, ele obrigou a mulher a manter relações sexuais antes de fugir em seguida. A Polícia Militar e Civil foram acionadas, dando inicio as diligências até encontrar o homem.

Foi então feito o levantamento que um morador da mesma rua, recentemente solto após cumprir pena por estupro, costumava circular na região com uma bolsa.

A Polícia Civil foi até o endereço do suspeito e o localizou nas proximidades. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir para uma área de vegetação e dispensou uma bolsa semelhante à descrita pela vítima.



Durante a abordagem, o suspeito confessou o crime e, na delegacia, confirmou novamente sua autoria. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. O investigado permanece custodiado, à disposição da Justiça.

