Homem é preso por invadir hospital e ameaçar ex-companheira grávida em Chapadão do Sul

Um homem foi preso após invadir um hospital e ameaçar a ex-companheira, que está grávida, nesta quarta-feira (23), em Chapadão do Sul - a 331 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima recebia atendimento médico quando o autor descumpriu uma medida protetiva de urgência e ameaçar a mulher.

A investigação apurou que o homem já havia sido denunciado por diversos episódios de violência doméstica, incluindo agressões físicas, morais e psicológicas. Em uma dessas ocorrências, foram registrados ferimentos leves na vítima.

Diante das provas, a polícia conseguiu demonstrar a reincidência e a gravidade das ameaças, o que motivou o pedido de prisão preventiva.

A solicitação foi acolhida pelo Poder Judiciário e executada pela Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também