Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por matar a sogra em Dois Irmãos do Buriti

Ele teria cometido o crime para não ser denunciado por violência doméstica contra a filha da vítima

08 setembro 2025 - 18h11Brenda Assis

Homem de 35 anos foi preso em flagrante por matar a sogra durante a madrugada desta segunda-feira (8), em Dois Irmãos do Buriti. O motivo? A idosa, de 75 anos, ameaçou denunciá-lo após descobrir que a filha era agredida pelo genro. 

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de achado de cadáver, sendo que ao chegar no endereço indicado, encontraram a proprietária do imóvel sem vida na lateral da casa. 

Em conversa com uma das filhas da vítima, ela informou que seu convivente passou a noite fora e quando retornou pela manhã começou a fazer as malas e foi embora. Relatou ainda que o suspeito tinha um relacionamento conturbado com sua mãe, pois a idosa ameaçou ligar para a polícia quando soube que ele batia nela.

Uma das testemunhas relatou que o suspeito colocou fogo em alguns objetos no fundo da residência do casal durante a madrugada, que ele teria ido diversas vezes na casa dela, assustado e que ele trocou de roupa algumas vezes, além de ter tentando vender um aparelho telefônico novo.

Diante da situação, as autoridades fizeram diligências até prender o homem, que estava escondido em uma casa abandonada, na mesma quadra de sua residência. 

Em conversa com o esposo da vítima, esse disse que ela tinha como desafeto somente o suspeito, que era seu genro, porque ele agredia a esposa, filha da vítima e que na semana passada o suspeito teve uma discussão com a vítima, com ameaça sendo proferida contra a idosa.

O homem foi então encaminhado para a Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti para os procedimentos cabíveis. O caso é investigado como feminicídio.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A Polícia Milita e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso
Polícia
Fazendeiro encontra ossada humana em Maracaju
Recém-nascido foi levado para um hospital
Polícia
Bebê abandonado em Aquidauana é filho de adolescente que se diz arrependida de atitude
Lista mostra pessoas que podem ter CNH cassada ou suspensa em MS; confira
Polícia
Lista mostra pessoas que podem ter CNH cassada ou suspensa em MS; confira
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem leva pedrada de pedinte que estava indignado após ganhar pouca comida no Carandá Bosque
O soldado Henrique está escrevendo uma história de superação em MS
Polícia
Paixão pela farda ajudou soldado do Choque a superar amputação após acidente na Capital
Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Polícia
Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Grupo ameaça matar enfermeiro após 'recusar' atender jogador de futebol em Sidrolândia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Polícia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação
Polícia
Irmãos presos negam autoria de ataque com 15 facadas contra usuário de drogas
 Foto: Divulgação/CBMMG
Polícia
Pai e filho morrem afogados em lagoa em Belo Horizonte

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso