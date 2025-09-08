Homem é preso por matar a sogra em Dois Irmãos do Buriti

Homem de 35 anos foi preso em flagrante por matar a sogra durante a madrugada desta segunda-feira (8), em Dois Irmãos do Buriti. O motivo? A idosa, de 75 anos, ameaçou denunciá-lo após descobrir que a filha era agredida pelo genro.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de achado de cadáver, sendo que ao chegar no endereço indicado, encontraram a proprietária do imóvel sem vida na lateral da casa.

Em conversa com uma das filhas da vítima, ela informou que seu convivente passou a noite fora e quando retornou pela manhã começou a fazer as malas e foi embora. Relatou ainda que o suspeito tinha um relacionamento conturbado com sua mãe, pois a idosa ameaçou ligar para a polícia quando soube que ele batia nela.

Uma das testemunhas relatou que o suspeito colocou fogo em alguns objetos no fundo da residência do casal durante a madrugada, que ele teria ido diversas vezes na casa dela, assustado e que ele trocou de roupa algumas vezes, além de ter tentando vender um aparelho telefônico novo.

Diante da situação, as autoridades fizeram diligências até prender o homem, que estava escondido em uma casa abandonada, na mesma quadra de sua residência.

Em conversa com o esposo da vítima, esse disse que ela tinha como desafeto somente o suspeito, que era seu genro, porque ele agredia a esposa, filha da vítima e que na semana passada o suspeito teve uma discussão com a vítima, com ameaça sendo proferida contra a idosa.

O homem foi então encaminhado para a Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti para os procedimentos cabíveis. O caso é investigado como feminicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também