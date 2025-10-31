Homem é preso por mostrar o pênis para mulheres e crianças em Três Lagoas

Um homem foi preso no fim da noite desta quinta-feira (30) após ser flagrado cometendo ato obsceno na Rua Antônio Esteves Leal, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

Segundo as informações policiais, divulgadas pelo site RCN 67, o suspeito é natural do Maranhão e vive em situação de rua na cidade. Ontem, ele teria se aproveitado da movimentação de veículos em um quebra-molas para exibir o órgão genital e se masturbar diante de mulheres e crianças que passavam pelo local.

A ação revoltou moradores, que filmaram a cena e enviaram as imagens a grupos de WhatsApp. Uma equipe do Grupo Especial Tático de Motos (GETAM) foi acionada e localizou o homem nas proximidades. Ao ser abordado, ele negou as acusações, mas testemunhas o reconheceram pelas imagens, confirmando que se tratava do mesmo indivíduo flagrado no ato.

Diante da situação, ele foi detido e levado à delegacia.

Caso semelhante no bairro Interlagos

Enquanto isso, a Polícia Civil também investiga uma denúncia parecida ocorrida no bairro Interlagos. Pais de alunos da Escola Infantil Irmã Sheila relataram que um homem estaria permanecendo sob uma árvore em frente à unidade, exibindo o órgão genital para as crianças.

Vídeos gravados por moradores circularam nas redes sociais e geraram preocupação entre as famílias, que pedem reforço no policiamento da região.

A menos de 50 metros da escola funciona a Casa da Sopa, instituição de caridade que distribui alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda segundo o site, os moradores detalharam que a presença constante de usuários de drogas e andarilhos nas imediações tem aumentado o sentimento de insegurança entre pais, professores e alunos.

As autoridades afirmam que as denúncias estão sendo apuradas e que novas ações de patrulhamento devem ser intensificadas nos pontos mais críticos da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também