Menu
Menu Busca sexta, 31 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por mostrar o pênis para mulheres e crianças em Três Lagoas

Ele ainda teria se masturbado no meio da rua; outro caso, próximo de uma escola, também está sendo investigado

31 outubro 2025 - 17h41Brenda Assis
O caso aconteceu na quinta-feiraO caso aconteceu na quinta-feira   (Reprodução/RCN 67)

Um homem foi preso no fim da noite desta quinta-feira (30) após ser flagrado cometendo ato obsceno na Rua Antônio Esteves Leal, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

Segundo as informações policiais, divulgadas pelo site RCN 67, o suspeito é natural do Maranhão e vive em situação de rua na cidade. Ontem, ele teria se aproveitado da movimentação de veículos em um quebra-molas para exibir o órgão genital e se masturbar diante de mulheres e crianças que passavam pelo local.

A ação revoltou moradores, que filmaram a cena e enviaram as imagens a grupos de WhatsApp. Uma equipe do Grupo Especial Tático de Motos (GETAM) foi acionada e localizou o homem nas proximidades. Ao ser abordado, ele negou as acusações, mas testemunhas o reconheceram pelas imagens, confirmando que se tratava do mesmo indivíduo flagrado no ato.

Diante da situação, ele foi detido e levado à delegacia.

Caso semelhante no bairro Interlagos

Enquanto isso, a Polícia Civil também investiga uma denúncia parecida ocorrida no bairro Interlagos. Pais de alunos da Escola Infantil Irmã Sheila relataram que um homem estaria permanecendo sob uma árvore em frente à unidade, exibindo o órgão genital para as crianças.

Vídeos gravados por moradores circularam nas redes sociais e geraram preocupação entre as famílias, que pedem reforço no policiamento da região.

A menos de 50 metros da escola funciona a Casa da Sopa, instituição de caridade que distribui alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda segundo o site, os moradores detalharam que a presença constante de usuários de drogas e andarilhos nas imediações tem aumentado o sentimento de insegurança entre pais, professores e alunos.

As autoridades afirmam que as denúncias estão sendo apuradas e que novas ações de patrulhamento devem ser intensificadas nos pontos mais críticos da cidade.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Enfermeiro tenta estuprar jovem de 18 anos várias vezes na Capital: 'se fosse outro, você deixava'
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher com Alzheimer desaparece após porta de casa ser arrombada no Itamaracá
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Síndico é ameaçado de morte durante briga em condomínio do Tarumã
Prisão foi feita pela DHPP
Polícia
'Discussão banal' motivou assassinato de trabalhador e polícia prende mais um na Capital
Motorista é preso contrabandeado 350 mil maços de cigarros em caminhão em Paranaíba
Polícia
Motorista é preso contrabandeado 350 mil maços de cigarros em caminhão em Paranaíba
O caso foi registrado na DP de Aparecida do Taboado
Polícia
Adolescente de 16 anos envolvido na morte de "Dudu da Locadora" é apreendido em Aparecida do Taboado
Policiais salvam bebê de um mês engasgado em Corumbá
Polícia
Policiais salvam bebê de um mês engasgado em Corumbá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem tenta matar funcionário de empresa atropelado durante briga em Campo Grande
Operação aconteceu na terça-feira
Polícia
Megaoperação no Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão pretendidos

Mais Lidas

Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho