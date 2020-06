Homem é preso por passar trote xingando policiais em Bonito

A equipe da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, deram voz de prisão a Airton José Pereira, 52 anos, por passar trote nos policiais.

O autor foi abordado na segunda-feira (1), em sua residência na Vila Machado, no município, conforme a ocorrência, o autor ligava por diversas vezes no 190 no período da noite e permanecia em silêncio.

Em outros episódios anteriores ele ligava xingando os policiais como também os ameaçava, fato este que acontecia em qualquer horário do dia, perturbando o trabalho da polícia.

A polícia suspeitava do autor que já possuía em desfavor dele um registro de ocorrência de mesmo teor. Após a voz de prisãom Airton foi conduzido para delegacia de policia civil para as providências cabíveis.

