Homem é preso por perguntar a esposa se 'caixão está pago' durante ameaça em Três Lagoas

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão de quatro homens na última sexta-feira (23), em Três Lagoas.

As ações, focadas no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, envolveram desde o flagrante de uma tentativa de feminicídio até o descumprimento de ordens judiciais.

Tentativa de feminicídio interrompida - O caso mais grave foi registrado pela Polícia Militar após denúncias de vizinhos. Ao chegarem à residência indicada, os policiais precisaram arrombar a porta do imóvel para salvar uma mulher que estava sendo enforcada pelo marido.

A vítima já havia sido esfaqueada pelo agressor no momento da intervenção. Graças à agilidade da equipe, o crime não foi consumado e o autor foi preso em flagrante no local.

Ameaças de morte e 'caixão pago' - Em outra diligência, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) prendeu um homem de 41 anos por ameaça. Separado da ex-companheira, de 32 anos, há apenas uma semana, o autor impedia que ela retirasse seus pertences da antiga casa.

A situação escalou quando a vítima recebeu mensagens intimidadoras. Em uma delas, o homem questionava se o “caixão dela já estava pago”. Diante do risco iminente, os agentes da DAM efetuaram a prisão imediata do suspeito.

Descumprimento de medidas protetivas - A DAM também efetuou a prisão de outros dois homens que ignoraram decisões judiciais. Ambos possuíam medidas protetivas de urgência que os proibiam de se aproximar das vítimas, mas violaram as determinações, demonstrando reiteração criminosa e desrespeito à integridade das mulheres envolvidas.

