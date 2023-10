Homem é preso por perseguir e assediar adolescente de 15 anos em Corumbá

Homem, de 40 anos, foi preso por suspeita de assediar uma adolescente, de 15, durante a terça-feira (24), na cidade de Corumbá.

Conforme o site Diário Corumbaense, a mãe da vítima teria acionado as equipes da Polícia Militar, que ao chegarem no local indicado encontraram o suspeito em uma padaria localizada no Bairro Dom Bosco.

Para os militares, a mulher contou que o homem estava perseguindo sua filha para tentar abraçá-la à força. Essa não seria a primeira vez que isso acontece, pois ainda de acordo com a denunciante, a menina tem evitado ir à escola por medo do que o autor pode fazer.

O homem foi preso e levado para a delegacia. Na unidade policial, a mãe da vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra ele. Ainda conforme o site, a PM informou que o suspeito aparentava ter problemas mentais.

