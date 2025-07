Homem é preso por perseguir e tentar agredir namorada transexual em Três Lagoas

Homem, que não teve o nome o nome divulgado, foi preso por tentar agredir a companheira transexual durante a noite de segunda-feira (21), na Travessa N, bairro Jardim das Acácias, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da Rádio Patrulha da Polícia Militar foram acionadas para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no local, a vítima contou que vive com o homem há um ano.

Porém, esse período sempre foi marcado por episódios de agressividades, principalmente quando o homem usa drogas. Ontem, ao tentar conversar com o marido, os dois acabaram brigando, momento que o autor xingou e passou a perseguir a mulher para agredi-la.

Por sorte, a vítima conseguiu correr e se esconder na casa de uma vizinha. Quando a guarnição da PM chegou ao endereço indicado, encontraram o portão da casa aberto, encontrando o homem no quarto do casal.

Durante consulta no sistema, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão aberto em seu nome. Diante dos fatos, os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, onde o caso acabou sendo registrado.

