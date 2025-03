Homem Ã© preso por perseguir, mandar flores e cartas para ex em Dourados

Um homem, identificado como N.H.G.R. de 27 anos foi preso preventivamente, após a ex-namorada procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher em Dourados, relatando que o autor estava descumprindo medidas protetivas, inclusive já tendo registrado um boletim de ocorrência por perseguição, pois ele não aceita o fim do relacionamento.

No dia 1º de março, a vítima recebeu uma árvore de cristal, bombons e cartas de amor manuscritas. No dia seguinte, foram entregues também sete cartas, uma rosa, uma foto do casal, além de cestas com ursos de pelúcia e chocolates, e almoços para ela e dois familiares. As ações violam a ordem judicial de proibição de contato.

No dia 3 de março, a mãe da jovem informou que o homem havia enviado frutas e verduras em seu nome. No dia 4 deste mês, enquanto trabalhava, a vítima se deparou com amigos do suspeito tentando convencê-la a reatar o relacionamento. Na mesma noite, o ex-namorado enviou pizzas e refrigerantes para sua casa.

A vítima expressou seu medo e insegurança. Diante da perseguição e do descumprimento reiterado das medidas, a delegacia representou pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo juiz e cumprida na última quarta-feira (19) em ação conjunta com a Polícia Militar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também